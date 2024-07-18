افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدف فيها محيط بركة ميس الجبل والبلده واطراف مجدل سلم والجميجمة وشقرا، ومعلومات عن سقوط اصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة حربية معادية استهدفت محيط بركة ميس الجبل واخرى على بلدة مجدل سلم ومعلومات عن سقوط اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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