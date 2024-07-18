لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024 إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024، حيث يبدأ مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتتيح الوزارة تسجيل رغبات الطلاب في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" بدءا من الخميس 25 يوليو حتى الخميس 8 أغسطس.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقعين التاليين:

https://tansik.egypt.gov.eg

https://tansik.digital.gov.eg