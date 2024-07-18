شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: اليوم نكتب تاريخا جديدا تتكامل فيه السلطة التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، المناقشات التي جرت اليوم داخل قاعة البرلمان للرد على بيان الحكومة وانتهت بالتصويت على منح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الثقة بأغلبية كبيرة، مؤكداً أن مصر اليوم تكتب تاريخا جديدا تتكامل فيه السلطة التنفيذية والتشريعية نحو هدف واحد هو مصلحة مصر والمصريين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن برنامج الحكومة وما اشتمل عليه من 4 محاور يلبي طموحات المصريين، شرط الالتزام بما ورد فيه من تعهدات، والالتزام بتوصيات نواب البرلمان، مع التشديد على ضرورة الوفاء بالالتزامات والمواعيد التي جاءت في برنامج الحكومة.

وتابع طارق عبد العزيز بأن 120 مليونا ينتظرون البدء في برنامج الحكومة، والتأكيد على دعم المحور الاقتصادي والتنمية البشرية، بما يحقق الرخاء للمصريين، مشيداً بالمرونة التي تبديها الحكومة، والتعاطي مع كافة الأزمات وكافة الأحداث وسرعة الحل.

وتقدم طارق عبد العزيز بالتهنئة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ثقة البرلمان، في برنامج الحكومة واعتماده كخطة عمل وخارطة طريق المستقبل.