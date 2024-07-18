شكرا لقرائتكم خبر عن باسل عادل: برنامج الحكومة الجديدة به تطلعات وآمال كبيرة للفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن جلسة مجلس النواب وموافقته على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة اليوم، الخميس، تؤكد أن مصر دولة قانون ودولة دستور.

وعن البرنامج، قال باسل عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن "البرنامج به تطلعات وآمال كبيرة للفترة المقبلة، ونحن لدينا أمل كبيرة في الحكومة في تغيير التوجهات والاستراتيجيات، ونحن لمسنا تغير في التوجهات بتعيين نائبين لرئيس الوزراء، إلى جانب التنسيق بين الوزارات، وهذا كله إشارات جيدة وطيبة".

وأكمل: "الإشارات تتطابق مع تكليفات السيد الرئيس بمسألة رفع المعاناة عن المواطنين، والاهتمام بالصناعة، وما جرى تقديمه كافي جدا لمعرفة توجهات الفترة المقبلة".