شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: جميع ملاحظات وآراء النواب في الجلسة العامة محل تقدير واهتمام الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

اعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لمجلس النواب على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها.

وأضاف المستشار محمود فوزي خلال تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن جميع الملاحظات والآراء سواء المؤيدة أو المعارضة التي أبديت في الجلسة محل تقدير واهتمام الحكومة وأعضائها.

وتابع المستشار محمود فوزي أن جميع الملاحظات التي أبديت خلال الجلسة سيتم أخذها بعين الاعتبار لتحقيق تنمية حقيقية شاملة في كافة المجالات يشعر بها.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج، فى حضور رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرًا.



وشهدت الجلسة، توجيه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة المصرية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، فضلا عن شكره على الممارسة الديمقراطية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم.