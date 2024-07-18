شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: برنامج الحكومة موضوعي وجيد.. ومنْحِنا الثقة ليس شيكًا على بياض والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة ليس شيكًا على بياض وإنما تكليفًا جاء وفق ضمانات وتعهدات.

وأضاف فرعون، في تصريحات له، أن برنامج الحكومة الجديدة موضوعي وفق إطار زمني محدد ودقيق للغاية؛ يلبي حجم التطلعات، ويتماشى مع التحديات الراهنة الإقليمية والدولية ويساهم في دفع عجلة الانتاج لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة على يقع عاتقها مسؤولية كبيرة لتحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بمستوى معيشته، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تحسن ملحوظ في الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد على أن البرلمان سيتابع بكل حزم مدى التزام الحكومة لتعهداتها وبرنامجها وستكون هناك مساءلة بصورة مستمرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاسراع في وتيرة الإصلاحات وفق استراتيجيات واضحة وآليات عمل محددة.