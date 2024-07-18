الجيش: توقيف أعضاء عصابة سلب في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية – الشمال بعد سلبهم أحد المواطنين

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 17/7/2024، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية – الشمال أعضاء عصابة سلب وهُم المواطنون: (ف.ع.) المخطط لعملية السلب، (ع.ق.)، (م.ح.)، (ا.ط.)، (س.ع.)، وذلك بعد سلبهم أحد المواطنين مبلغًا ماليًّا كبيرًا بقوة السلاح على أوتوستراد شكا. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أعضاء العصابة".

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