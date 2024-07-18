محافظ بيروت احال الى القضاء المختص محاضر ضبط بحق عدد من اصحاب شركات خدمة ركن السيارات في بيروت

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بانه على خلفية المخالفات المتكررة من اصحاب شركات خدمة ركن السيارات "Valet parking"، وخصوصا في وسط بيروت محيط الواجهة البحرية. قام محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بتكليف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث احالها الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني".

وشدد المحافظ عبود على اصحاب شركات خدمة ركن السيارات "Valet parking" ضرورة التقيد بالتسعيرة، وعند تكرار المخالفة سيتم اتهاذ المقتضى القانون وصولاً الى الاقفال التام.