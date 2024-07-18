قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تصريح له، "دولة الرئيس نبيه بري المحترم، أتمنى ان تكون متابعا لما جرى ويجري اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة... وللبحث صلة".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لبري: أتمنى ان تكون متابعا لما جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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