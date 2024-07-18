نائب وزير الخارجية الروسي: قد ننشر صواريخ نووية ردا على نشر أسلحة أمريكية في ألمانيا

اشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الى إن موسكو لا تستبعد عمليات نشر جديدة لصواريخ نووية ردا على خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن الدفاع عن منطقة كالينينغراد الروسية، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، وهما من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، يحظى بتركيز خاص.

أضافت الوكالة أنه قال للصحفيين في موسكو عندما طُلب منه التعليق على القرار الأمريكي لنشر الأسلحة "لا أستبعد أي خيارات".

ونقلت إنترفاكس أيضا عن ريابكوف قوله إن روسيا ستنظر في مجموعة خيارات واسعة للرد بشكل فعال على خطوة الولايات المتحدة. وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في نشر أسلحة في ألمانيا اعتبارا من عام 2026 تشمل صواريخ إس.إم-6 وصواريخ توماهوك وصواريخ جديدة فرط صوتية في مسعى لإظهار التزامها تجاه دول حلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي.