الحوثي: استهدفنا 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا منذ تشرين الثاني

أعلن زعيم حركة انصارالله عبد الملك الحوثي أن الحركة استهدفت 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ تشرين الثاني 2023، إسنادا لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.

واوضح الحوثي خلال خطاب له، إن "عمليات الجبهة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لهذا الأسبوع تمت بـ25 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة وزورقا بحريا". وأضاف أن "إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بأميركا وإسرائيل وبريطانيا 170 سفينة، منذ بدء العمليات في تشرين الثاني 2023".

وأشار زعيم الحوثيين إلى "فاعلية عالية جدا" للعمليات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب. وقال إن "حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أصبحت شبه معدومة". ولفت إلى أن ذلك يأتي مع "انخفاض كبير جدا في حركة السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا، وما إن تمر السفن حتى تستهدف".

واردف الحوثي إن الولايات المتحدة نفذت هذا الأسبوع 13 غارة على اليمن، مضيفا أنه "لا تأثير للعمليات الأميركية في منع عملياتنا ولا في الحد منها". وأوضح أن الغارات الأميركية "استهدفت محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن".