بايدن يلغي 1,2 مليار دولار من الديون الطالبية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد برنامج الإعفاء من القروض الطالبية بعد إلغاء قروض 35 ألف أميركي إضافي بينما يسعى لإعادة انتخابه.

واوضح بايدن في بيان، إن الخطوة الأخيرة التي تبلغ قيمتها 1,2 مليار دولار من ديون الطلاب، ترفع عدد الأشخاص "الذين استفادوا من إجراءاتنا المختلفة لتخفيف عبء الديون" إلى 4,76 ملايين شخص.

والمقترضون الذين سيحصلون على إلغاء الديون بمستوى 35 ألف دولار، هم معلمون وممرضات وضباط شرطة ومسعفون.

جاء الإعلان في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي حيث سيقبل دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري له لانتخابات تشرين الثاني.

وتعهد بايدن "عدم التوقف عن العمل لجعل التعليم العالي في متناول الجميع - بغض النظر عن عدد المرات التي حاول فيها المسؤولون الجمهوريون إيقافنا".

وفي وقت سابق من العام كشف بايدن عن خطط جديدة لخفض ديون القروض الطالبية لعشرات الملايين من الأميركيين في محاولته لكسب الناخبين الشباب.

وجاء ذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون العام الماضي مقترحات الديموقراطيين السابقة لإلغاء مئات مليارات الدولارات من الديون.

الشهر الماضي ألغى بايدن الديون المستحقة ل160 ألف شخص، بينما أصدر في وقت سابق قرارا بتخفيف ديون الطلاب شمل 150 ألفا آخرين.