وسائل إعلام: بايدن على وشك الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وسائل الإعلام الأمريكية نقلت عن مصدر مقرب من جو بايدن قوله إن الرئيس الأمريكي "على وشك إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وفي وقت سابق، صرح السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر بأن انسحاب جو بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون بمصلحة الولايات المتحدة.

وأكد هيكنلوبر أن بايدن سيضع مصلحة أمريكا أولا ويعمل نحو ذلك الاتجاه، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

كما ذكرت شبكة "سى إن إن" فى وقت سابق أن نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة والشخصية البارزة فى الحزب الديمقراطى، أخبرت الرئيس بايدن سرا فى محادثة هاتفية مؤخرا بينهما، أن الاستطلاعات تظهر عدم قدرته على هزيمة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن بايدن قد يدمر فرص الديمقراطيين فى الفوز بأغلبية مجلس النواب فى نوفمبر لو واصل مساعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أفاد أربعة مصادر مطلعين على المكالمة الهاتفية.