قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قياديًا في كتائب "القسّام" بطائرة مُسيّرة 

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتالت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، القيادي في كتائب القسام محمد حامد جبارة، من بلدة الفرعون، بحسب ما أعلنته الكتائب في بيان لها، نعت خلاله الشهيد.

وحسب صحيفة "العربي الجديد"، فقد استشهد القيادي في القسام محمد جبارة، بعد استهدافه بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وهو في سيارة على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي للقطاع.

ونعت كتائب القسام القائد محمد حامد جبارة "أبو محمود" من بلدة القرعون الذي اغتيل بعد قصف سيارته في البقاع الغربي اللبناني، مؤكدة مواصلة طريق المقاومة.

وجاء في البيان "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين، القائد القسامي المجاهد محمد حامد جبارة من بلدة القرعون- البقاع الغربي".