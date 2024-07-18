هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن تنشر محكمة العدل الدولية غدًا رأيًا وموقفًا صعبًا ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك تقديرات تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستنشر غدًا رأيًا وموقفًا صعبًا ضد إسرائيل. وتشير هذه التقديرات إلى أن رأي المحكمة قد يتضمن موقفًا رافضًا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة.

وتوقعت المصادر أن يكون لهذا القرار تداعيات قانونية ودبلوماسية كبيرة على إسرائيل، حيث من المحتمل أن يزيد من الضغوط الدولية عليها لإنهاء احتلالها للمناطق الفلسطينية. وقد يعزز هذا الموقف الدعوات المستمرة من المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب هذه التطورات وتستعد للتعامل مع أي تبعات قد تنجم عن قرار المحكمة. وقد دعا مسؤولون إسرائيليون المجتمع الدولي إلى النظر بموضوعية إلى الوضع والتأكيد على الحقائق المعقدة على الأرض.

الدفاع المدني في جنوب لبنان: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في محيط بلدة صفد البطيخ جنوبي لبنان

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بوقوع شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط بلدة صفد البطيخ جنوبي لبنان. وذكرت التقارير أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن تدمير المنزل بالكامل، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. كما تعمل الفرق على البحث عن ناجين تحت الأنقاض وسط حالة من الهلع بين سكان المنطقة.

أوربان: حدة الصراع في أوكرانيا ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن حدة الصراع في أوكرانيا ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب، لأن كلا الطرفين المتحاربين يعتزمان مواصلة الأعمال العسكرية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب نتائج "مهمة السلام" التي قام بها في كييف وموسكو وبكين وواشنطن في الفترة من 2 إلى 11 يوليو.

وذكر رئيس الوزراء الهنغاري في رسالته أن "الإجماع العام هو أن حدة الصراع العسكري ستزداد بشكل جذري في المستقبل القريب، وقد شهدت شخصيا أن الأطراف المتحاربة مصممة على الغوص أكثر في هذا الصراع، ولا ينوي أي منهم اتخاذ مبادرات لوقف إطلاق النار أو السلام".

وأضاف: "لذلك، يمكن افتراض ألا تتراجع التوترات وألا تبدأ الأطراف في البحث عن مخرج من الصراع دون تدخل خارجي ملموس".

والأسبوع الماضي أفاد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري بأن أوربان قدم تقريرا مفصلا بنتائج زياراته لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في غضون ساعات من انتهائها.

ونقلت وسائل إعلام عن أوربان في أعقاب زيارته موسكو وكييف وبكين، أن الشهرين المقبلين سيكونان "الأكثر دراماتيكية" في أوكرانيا، وأن من المرجح أن تبدأ مفاوضات التسوية نهاية العام.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوربان طرح خلال زيارته لموسكو المعالم الرئيسية لرؤيته إزاء حل الأزمة الأوكرانية.

وقد أجرى رئيس الوزراء الهنغاري جولة زار خلالها أوكرانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة في الفترة من 2 إلى 11 يوليو في إطار ما وصف بـ "مهمة أوربان للسلام بين روسيا وأوكرانيا".