الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم أن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، شددت فيه على أهمية هذا الحل كوسيلة لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية القطرية أن حل الدولتين يمثل السبيل الأمثل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء النزاع مع إسرائيل. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن دولة قطر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن قطر ستستمر في تقديم الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي للفلسطينيين، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.

وزارة الصحة بغزة: وجود الفيروس المتسبب في شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي يمثل كارثة صحية جديدة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن اكتشاف الفيروس المتسبب في شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي يمثل كارثة صحية جديدة تهدد سكان القطاع. وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم إلى أن هذا الاكتشاف يعكس تدهور الأوضاع الصحية ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين.

وأوضح البيان أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة في ظل الظروف الصحية المتدهورة في غزة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال بالخصوص. وأكدت الوزارة أنها تعمل على اتخاذ تدابير وقائية فورية، بما في ذلك تكثيف حملات التطعيم وتعزيز الرقابة على مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الوزارة أن المجتمع الدولي والمنظمات الصحية العالمية مدعوة لدعم جهودها في مواجهة هذه الكارثة، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية الصحية في القطاع. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتأكد من تلقي أطفالهم التطعيمات اللازمة.

هيئة البث الإسرائيلية: وزارة الصحة الإسرائيلية توصي الجيش بتطعيم جنوده ضد مرض شلل الأطفال بسبب انتشار الفيروس في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية أوصت الجيش الإسرائيلي بتطعيم جنوده ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بعد تقارير عن انتشار الفيروس في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لحماية الجنود العاملين في المناطق القريبة من غزة، حيث تم رصد حالات إصابة بالفيروس. وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم ضروري لضمان عدم انتقال الفيروس إلى الجنود ومن ثم إلى باقي السكان في إسرائيل.

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع الوضع عن كثب وتعمل بالتنسيق مع الجيش لضمان تنفيذ برنامج التطعيم بشكل فعال وسريع. ودعت جميع الجنود إلى الالتزام بالتطعيمات المقررة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.