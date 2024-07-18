وزيرة الخارجية البلجيكية: حل الدولتين أساس لاستقرار الشرق الأوسط وتصويت الكنيست ضد فلسطين يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط. وأكدت في بيان رسمي أن تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد إقامة دولة فلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للسلام.

وأوضحت الوزيرة لحبيب أن بلجيكا تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل الدولتين، مشددةً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف هو المفتاح لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإرساء أسس السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأضافت الوزيرة أن تصويت الكنيست الأخير يعكس موقفًا غير بنّاء ويزيد من تعقيد الأوضاع، مؤكدةً أن هذا القرار يتناقض مع التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويتجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ودعت حجة لحبيب المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل بجدية على تطبيق حل الدولتين، مشيرةً إلى أن بلجيكا ستواصل دعمها للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

الخارجية القطرية: دولة قطر تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم أن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، شددت فيه على أهمية هذا الحل كوسيلة لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية القطرية أن حل الدولتين يمثل السبيل الأمثل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء النزاع مع إسرائيل. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن دولة قطر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن قطر ستستمر في تقديم الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي للفلسطينيين، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.

وزارة الصحة بغزة: وجود الفيروس المتسبب في شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي يمثل كارثة صحية جديدة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن اكتشاف الفيروس المتسبب في شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي يمثل كارثة صحية جديدة تهدد سكان القطاع. وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم إلى أن هذا الاكتشاف يعكس تدهور الأوضاع الصحية ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين.

وأوضح البيان أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة في ظل الظروف الصحية المتدهورة في غزة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال بالخصوص. وأكدت الوزارة أنها تعمل على اتخاذ تدابير وقائية فورية، بما في ذلك تكثيف حملات التطعيم وتعزيز الرقابة على مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الوزارة أن المجتمع الدولي والمنظمات الصحية العالمية مدعوة لدعم جهودها في مواجهة هذه الكارثة، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية الصحية في القطاع. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والتأكد من تلقي أطفالهم التطعيمات اللازمة.