بعد السيطرة على حريق داخلها.. انتظام العمل بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يواصل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، تقديم خدماته الطبية للمواطنين، اليوم الجمعة، بعد السيطرة على حريق محدود داخله.

انتقل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إلى المستشفى فور وقوع الحريق، وتابع تنفيذ الإجراءات المتبعة في حالة حدوث حريق حفاظًا على صحة وأرواح المرضى والمترددين على المستشفى،

كما اطمأن على انتظام العمل داخل مستشفى 30 يونيو وتقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي للمواطنين.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا باندلاع حريق محدود بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد فدفعت بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله إلى باقي أجزاء المستشفى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.