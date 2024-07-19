أخر موعد للتقديم في الصف الأول الثانوي.. و6 مستندات مطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للصف الأول الثاني للعام الدراسي المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المدارس في استقبال ملفات تقديم الطلاب من 23 يوليو 2024، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونشرت وزارة التربية والتعليم طريقة التقديم في الصف الأول الثانوي للعام 2025 وخطوات الالتحاق، وذلك من خلال تسجيل الطلبات أون لاين من خلال موقع الوزارة، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي تم التسجيل به في استمارة الشهادة الإعدادية.

"الخليج 365" ينشر الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي وهي كالآتي:

- ملفان بلاستيكيان.

- أصل شهادة الميلاد مع 5 صور شخصية.

- استمارة النجاح مع 3 صور شخصية إضافية.

- شهادة صحية تشمل فصيلة الدم، وطابعين مهنيين تعليميين بالإضافة إلى طابعي دعم مشروعات.

- صورتان من بطاقة الأب والأم، وملف يحتوي على طلب الالتحاق يملؤه ولي الأمر.

- رقم هاتف محمول يكون عليه تطبيق واتساب للتواصل.

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم التقديم للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من الرابط التي طرحتها الوزارة.

ويجب على الطالب لإتمام الطلب إكماله لعملية التسجيل، بالإضافة لتسجيل طلب الالتحاق واختيار 3 رغبات "مدارس" يرغبون في الالتحاق بها، لضمان حفظ وتسجيل وطباعة الملف الإلكتروني.

وبعد إتمام عملية التسجيل واختيار الرغبات، يتم طباعة استمارة الرغبات وتقديمها مع الملف الورقي إلى المدرسة المرغوب في التحويل إليها، وفقًا للتوزيع الجغرافي للمدارس.