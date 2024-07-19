وفاة نجل الكاتب الكبير يوسف السباعي.. وهذا موعد الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شاكر:

توفي، مساء أمس الخميس، إسماعيل نجل الأديب يوسف السباعي.

أعلن نبأ الوفاة الدكتور عبدالوهاب الغندور، حفيد الأديب يوسف السباعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب إسماعيل يوسف السباعي نجل الشهيد الأديب يوسف السباعي والمرحومة السيدة دولت طه السباعي".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، اليوم، بعد صلاة الجمعة بمسجد أبو المكارم الزغل في صلاح سالم، على أن يقام العزاء يوم السبت 20 يوليو بمسجد عمر مكرم.