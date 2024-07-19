رئيس "زراعة الشيوخ": الحكومة الجديدة عليها مسئولية استكمال المشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية المسئولية الوطنية التى تتحملها الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مشيرا إلي أن عليها استكمال تنفيذ المشروعات القومية.

وثمن "الجبلي"، موافقة مجلس النواب علي برنامج الحكومة الجديدة، موجها التهنئة لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي حصولهم علي ثقة القيادة السياسية وثقة البرلمان.

وتابع، أن من أهم محاور برنامج الحكومة الجديدة، التوسع في الإنتاج المحلي، والذى يأتى في مقدمته الإنتاج الزراعى.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، وكذلك الاهتمام بالتصنيع الزراعي، مؤكدا أن الزراعة تعد قاطرة التنمية في قطاعات الإنتاج الصناعى والصادرات.

وأكد الجبلي، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ستقدم كل الدعم للحكومة الجديدة من أجل التوسع في الإنتاج الزراعى وتطبيق البحوث العلمية الزراعية، للنهوض بالزراعة وتحسين وتطوير الانتاجية والانتاج الزراعي.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أنه سيكون هناك تعاون دائم ومستمر بين اللجنة والوزارة وقياداتها، في كافة الموضوعات الملحة، للعمل على حسمها، وتدعيم خطوات الدولة، من أجل تحقيق ماهو في مصلحة المواطنين بما فيها الفلاح والمربي، فضلا عن إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية.

وأشار إلي أن اللجنة تضع كافة توصياتها السابقة، في مختلف ملفات الزراعة والرى، تحت نظر الحكومة الجديدة، للاستفادة منها، وتعلن مواصلة جهودها في بحث ودراسة كافة الملفات المرتبطة بقطاعى الزراعة والرى، بما يحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة الصادرات المصرية.