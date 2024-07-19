شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية: منحنا الثقة للحكومة لاتباعها نهج الشفافية والوضوح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منح الثقة للحكومة خطوة هامة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة بعد دراسة جادة لبرنامجها من قبل اللجنة المشكلة من البرلمان في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود والعمل الجاد لتوفير حياة أفضل للمواطن.



وأضافت "عريبي" لـ"الخليج 365": منحنا الثقة للحكومة لاتباعها نهج الشفافية والوضوح في عرضها لبرنامجها.. مشيرة إلى أن البرنامج يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن، ويشمل 4 محاور رئيسية تمثلت فى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.



ومنح الثقة للحكومة الجديدة يضع مسئولية كبيرة على عاتقها لتنفيذ برنامج من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى مناحي الحياة، وتابعت: كلي ثقة في قدرة القيادة السياسية على تحقيق تطلعات المصريين، وتحقيق كافة مستهدفات التنمية في شتى المجالات.