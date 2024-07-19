شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحكومة لتعزيز الهوية الوطنية فى برنامجها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة تعزيز الهوية الوطنية فى برنامجها الجديد، حيث أكدت أن أهمية الهوية الوطنية للمجتمع تكمن فى وغرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن داخل أفراده، في كونه عنصرًا جوهريا لتحقيق التماسك بين فئات المجتمع المتنوعة والمختلفة، وتعد الهوية المصرية فريدة من نوعها لما تضمه من تاريخ وحضارة عظيمة وتراث حي، وهو ما أوجد الحاجة إلى العمل على تعزيز هذه الهوية، وذلك من خلال إنشاء إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.

وتستهدف الحكومة وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، مواصلة وزارة الثقافة خطتها لتفعيل وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني.

ومواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدًا من التاريخ المصري والثقافة الوطنية، تدشين حملات توعية دينية وثقافية للشباب والمراهقين من خلال مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، تشمل جميع محافظات الجمهورية والمناطق النائية.

تنظيم مسابقات ثقافية وأدبية وفعاليات مجتمعية للشباب لتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافي والوطني، دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تروج للسلام والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل"، لدعم الهوية الوطنية للأطفال في مصر، وإنشاء قناة مصرية للأطفال؛ لنشر الفكر الذي يتناسب مع قيم المجتمع الدينية والتراثية.