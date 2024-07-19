شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية: منح البرلمان الثقة للحكومة بارقة أمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منح البرلمان الثقة للحكومة بارقة أمل جديدة فى أداء الحكومة والتعويل على التشكيل الجديد فى تغيير سياسات الحكومة المقدمة وخاصة البرامج الاقتصادية التي هى أكثر تأثيراً على المواطن.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب لـ"الخليج 365": أدعم جدا الحكومة الجديدة لثقتى في الاختيارات الموجودة، والتى لها ثقل على المستوى الدولي والمحلي، متمنية لهم كل التوفيق.. وأعتقد أنه سيكون هناك تغيير ملموس فى أقرب وقت.