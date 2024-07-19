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انفجار طفاية حريق.. تفاصيل حريق "مستشفى 30 يونيو" جنوبي بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر مطلع في محافظة بورسعيد، تفاصيل الحريق المحدود الذي اندلع داخل مستشفى 30 يونيو جنوبي بورسعيد، اليوم الجمعة، وجرى السيطرة عليه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا بضرب كبسولات الإطفاء في غرفة السجلات وتمت السيطرة عليه، بينما الدخان المتصاعد من المستشفى بسبب انفجار طفاية حريق بالدور الثاني داخل غرفة السجلات، وتمت السيطرة عليه أيضا من قبل الحماية المدنية.

وأكد على أن المستشفى يعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي، لافتا إلى نقل 9 أطفال من الحضانة إلى حضانة مستشفى السلام تجنبًا للاختناق، وأن الوضع العام بالمستشفى طبيعي والطوارئ تعمل في المستشفى بكامل طاقته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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