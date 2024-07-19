بعد السيطرة على الحريق.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى 30 يونيو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اليوم الجمعة، مستشفى 30 يونيو جنوبي بورسعيد، وذلك بعد السيطرة على حريق داخله.

وجه محافظ بورسعيد الشكر لأطقم الأطباء والتمريض ورجال الإسعاف والحماية المدنية على جهودهم المشرفة للتعامل مع الموقف الطارئ باحترافية شديدة.

ومن جانبها، أكدت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على التسريب بعدما تلقت بلاغًا بوجود تسريب بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد فدفعت بـ 3 سيارات حماية مدنية وتمت السيطرة عليه، وبالمتابعة مع هيئة الإسعاف أفادت بنقل 9 حالات حضانة إلى مستشفى السلام، ويرافق كل حالة دكتور وتمريض من المستشفى، وذلك حرصًا على سلامة الأطفال.

كما أكدت على أن مستشفى 30 يونيو يعمل بشكل طبيعي وبكامل قوته ويواصل تقديم خدماته الطبية للمواطنين، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو حدوث أي تلفيات.