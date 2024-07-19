لطلاب الثانوية 2024.. أماكن أداء اختبارات القدرات فنون جميلة "فنون" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

بدأ مكتب التنسيق أعماله لطلاب الثانوية العامة المصرية 2024 بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تتاح الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، لمدة أسبوعين في الفترة من الخميس 25 يوليو، وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اختبارات كليات الفنون الجميلة شعبة الفنون كالأتي:

- القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك.

- الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية.

- بني سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا.

- قنا – أسوان - البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر.

- أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

- الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.