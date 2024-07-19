شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية تراعى المناخ والان مع تفاصيل الخبر

يُعد قطاع الزراعة من القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية؛ إذ تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وانتهاءً بالتأثير على المحصول المنتج. وإدراكًا لخطورة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

وفي هذا الصدد تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها خلال الفترة (2024-2027) اهتمامًا بالغًا بذلك الملف في برنامجها، ومن أهم الاجراءات المستهدفه :

1- وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعي التغيرات المناخية وربطها مع شبكة الري، تتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية.

2- تفعيل نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتوعية الفلاح بطبيعة المحاصيل المناسبة وفق هذه المنظومة.

3- تبني سياسة الزراعات الذكية المناخية Climate Smart Agricultural بما يكفل الزيادة المستدامة في الإنتاجية الزراعية، والتكيف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، بالإضافة إلى خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.

4- تعزيز سبل الزراعة المستدامة، وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين قدرة الإنتاج الزراعي على الصمود أمام التحديات ذات الصلة بتغير المناخ.

5- توظيف التكنولوجيا الحيوية لتطوير والتوصل إلى تركيب محصولي متوافق مع التغير المناخي وكمية المياه وجودتها.

6- تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية وتطبيقاتها في عمليات المتابعة والتقييم في المجالات كافة.

7- الاستفادة من برنامج "نُوفِّي" في مجابهة آثار التغيرات المناخية.