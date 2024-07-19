شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: يجب تنفيذ توصياتنا للتموين والبطاقات التموينية وتحويل الدعم العينى لنقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بالتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الخاصة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج الحكومة وذلك لدعم الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بشأن التموين والبطاقات التموينية وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى ضرورة حوكمة البطاقات التموينية وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، بالإضافة إلى استكمال منظومة استخراج البطاقات وإضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توصيات اللجنة في نظام التموين تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، لافتا إلى أنه يعد التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين موضوعاً يستحق مناقشة واسعة، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتحقيق توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.