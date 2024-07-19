ذكر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري، "أنني أقف أمامكم وأنا أحمل رسالة ثقة وقوة وأمل وبعد 4 أشهر سنبدأ معا 4 سنوات عظيمة". وقال: "سأكون رئيسا لكل الأميركيين وأقبل بفخر ترشيحكم لي لخوض انتخابات الرئاسة"، مضيفا "أقدر دعمكم لي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرضت لها السبت الماضي". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالألم عند الحديث عن واقعة الاغتيال"، مشيرا إلى "أنني أقف على المنصة اليوم بفضل الله بعد محاولة الاغتيال".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري: بعد 4 أشهر سنبدأ معًا 4 سنوات عظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.