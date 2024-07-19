مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جرّاء انفجار مُسيَّرة في تل أبيب

أعلنت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، أن "جسمًا مشبوهًا انفجر في الجو وسقطت شظاياه على مبان في وسط تل أبيب"، في حين قال الجيش الإسرائيلي: "يُظهر التحقيق الأولي أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صفارات الإنذار والحدث قيد التحقيق"، وأقرّ بأن "طائرة مسيّرة انفجرت في تل أبيب".
بدورها، كشفت الشرطة الإسرائيلية، عن "العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 3 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جرّاء انفجار مُسيَّرة في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.