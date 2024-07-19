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مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جرّاء انفجار مُسيَّرة في تل أبيب

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أعلنت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، أن "جسمًا مشبوهًا انفجر في الجو وسقطت شظاياه على مبان في وسط تل أبيب"، في حين قال الجيش الإسرائيلي: "يُظهر التحقيق الأولي أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صفارات الإنذار والحدث قيد التحقيق"، وأقرّ بأن "طائرة مسيّرة انفجرت في تل أبيب".

بدورها، كشفت الشرطة الإسرائيلية، عن "العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 3 أشخاص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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