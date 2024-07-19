شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مبادرة "أحسن صاحب" للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرا مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وجاءت المبادرة لتحقيق اهدافه واضحه لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع لتكون أبرز تلك الأهداف هى :

- تعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

- كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل العزلة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية.

- بناء شبكة من المتطوعين المدربين لتنفيذ أنشطة متنوعة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف الحملة، التي يستهدفها الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.