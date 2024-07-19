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مستشار لترامب: لا شيء سيتغير في حملتنا إذا انسحب بايدن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد جيسون ميلر أحد أقرب مستشاري المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، الخميس أن حملة دونالد ترامب لن “تتغير بشكل جذري” إذا انسحب جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال ميلر لفرانس برس على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: “سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس أو أي ديمقراطي يساري متطرّف آخر، فجميعهم مسؤولون عن تدمير اقتصادنا وتفكك حدودنا”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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