الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الصومال قائمة عقوبات جديدة تستهدف 8 من قادة ميليشيات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بينها نائبَا زعيم الحركة أبو بكر علي آدم ومهدي عبد الرحمن ورسمي.

وطلبت اللجنة من الجميع تجنبَ التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، وبالإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بهم إلى مركز التقارير المالية الصومالي. والأسماء المدرجة على لائحة العقوبات هي: أبو بكر علي آدم (نائب زعيم «حركة الشباب»)، ومهدي عبد الرحمن ورسمي (نائب زعيم الحركة)، ومحمد مري جامع (مسؤول الولايات في الحركة)، وحسن يعقوب علي (رئيس شورى الحركة)، ويوسف أحمد حاج نونو (مسؤول أمن الحركة)، وعبد الكريم عثمان جلعو (مسؤول أمنها الإقليمي)، ونور عبدي رويلي (مسؤول جبهة مدغ)، وبكر باشي آدم أحمد (مسؤول الإتاوات).

وتهدف اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف المنابع المالية للإرهاب والحد من مخاطر الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة واستهداف الأفراد والمنظمات التي تدعم الإرهابيين.

ومنذ إقرار البرلمان الصومالي قانونَ العقوبات المالية النوعية لعام 2023، أصدرت اللجنة الوطنية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قائمتين تستهدفان ميليشيات «الشباب» الإرهابية.