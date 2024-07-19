الدفاع المدني بمناسبة الاحتفالات بعيد مار الياس: لعدم إطلاق المفرقعات والألعاب النارية تفادياً لاندلاع الحرائق

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة بمناسبة الاحتفالات بحلول عيد مار الياس، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيّما في ظل تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان.

كذلك شددت المديرية على المواطنين والمقيمين "لضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها"، مذكرةً بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى.