رياشي: خلافنا مع "الاشتراكي" في ملف النازحين يرتبط بتوقيت عودتهم وظروفها

ةصف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي العلاقة بين حزب "القوات" و"الحزب التقدمي الاشتراكي بـ«الجيدة»، معتبراً في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك "اختلافات في وجهات النظر (بين الجانبين) لا يجد الخلاف مكاناً له فيها".

وذكّر بأن مصالحة جبل لبنان لا تزال قائمة وثابتة، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من أهميته.

وقال رياشي: :قد لا نجتمع اليوم على بعض الأمور، لكن من المؤكد أننا سنجتمع معاً في مقاربة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب".

وحول القضايا الخلافية بين الجانبين، ذكر أنه "فيما يتعلق بمقاربة الحرب وانخراط حزب الله بها، لكل منا موقفه الذي لا يؤدي إلى الخصومة، بحيث إن الاشتراكي لن يقاتل مع الحزب ولا نحن ذاهبون لمحاربته، والأمر نفسه بالنسبة إلى قضية النازحين"، موضحاً: "لا أعتقد أن (الاشتراكي) ضد عودتهم، لكن الاختلاف فيما بيننا يرتبط بتوقيت هذه العودة وظروفها".