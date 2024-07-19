الجيش الإسرائيلي: لم يتم اعتراض المسيّرة التي استهدفت تل أبيب بسبب "خطأ بشري"

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنّ "سلاح الجو تعرف على المسيّرة التي استهدفت تل أبيب وكشفها لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".
بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد المسيّرة التي استهدفت تل أبيب ولم يتم اعتراضها لعدم تصنيفها هدفا معاديا"
وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" مسؤوليتها عن الهجوم، مصنفة تل أبيب بأنها "منطقة غير آمنة".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أكدت "العثور على جثة شخص عليها جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 7 أشخاص.
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