يؤهل للعمل بمدارس التربية الفكرية.. تفاصيل برنامج الاقتصاد المنزلي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة ببرنامج الاقتصاد المنزلي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تربوياً ومهنياً فى مجال العلوم الحياتية المرتبطة بمجال الاقتصاد المنزلي التربوي للتدريس فى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في سياق الفئات المجتمعية المتنوعة لتنمية مهاراتهم الحياتية ومساعدتهم للاندماج مع اقرانهم من أفراد المجتمع والارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية الخاصة وتلبية تطلعات المجتمع والمؤسسات الخدمية والتعليمية ذات الصلة.

كما يهدف البرنامج إلي اكساب الطلاب المعارف والمهارات الاكاديمية والتطبيقية وتوظيفها في تدريس الاقتصاد المنزلى بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، ايماناً بدور الاقتصاد المنزلى في تأهيل وإعداد المتعلمين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية المهارات الحياتية لديهم بما يؤهلهم للتوافق والتفاعل البناء مع المجتمع.

ويسهم البرنامج في إعداد خريج قادر علي توظيف الاتجاهات الحديثة في تدريس الاقتصاد المنزلى لذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وطرق التقويم المناسبة لتلك الفئات لتنمية المهارات المتنوعة المرتبطة بمجالاته.

وتتوفر فرص العمل لخريج البرنامج بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس الدمج بالمرحلة (الإعدادية-الثانوية) التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لتدريس الاقتصاد المنزلى والمهارات الحياتية لتلك الفئة.

ويعد البرنامج من البرامج المتميزة في مجال الاقتصاد المنزلي والتربوية النوعية حيث يؤهل معلم الاقتصاد المنزلي للتدريس في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يؤهل أكاديميا ومهنياً بالتدريب في مدارس التربية الفكرية ومدارس المكفوفين بعد تدريس طريقة برايل ومدارس الصم والبكم بعد تعلم لغة الاشارة.

وتتمثل شروط القبول أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج من الطلاب الذين رشحهم مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، ويتم قبول الطلاب المصريين، أو الوافدين شرط أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم او علمى رياضة أو شعبة أدبية، أو ما يماثلها من الذين وزعهم مكتب التنسيق أو الذين حولتهم إدارة الوافدين من الكليات الأخرى.

ويجب أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج اختبار المقابلة الشخصية كشرط أساسي للالتحاق بالبرنامج، وأن يتقدم الطالب بكتابة تعهد قانوني من جهته بأنه يلتزم بكافة الشروط المطروحة بهذا البرنامج، وأن يقوم بتسديد جميع المصروفات الدراسية المطلوبة منه.

وتكون مدة الدراسة بالبرنامج ثماني مستويات دراسية بمعدل 145 ساعة معتمدة.