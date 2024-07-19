بعد واقعة "سفاح القطط".. تعرف على عقوبة قتل الحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الحوادث بتعذيب الحيوانات الأليفة وربما قتلها في بعض الأحيان دون علم أصحابها بأنهم يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية.

ويستعرض الخليج 365 عقوبة قتل الحيوانات الأليفة وفقًا لقانون العقوبات إذ نصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سمّ حيوانًا من الحيوانات المذكورة.

ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما جرى تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرّمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصّت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

الجدير بالذكر أنه انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت اشمئزاز عدد لا حصر له من المواطنين، تتضمن ظهور شخص يتجرد من كافة معاني الإنسانية السامية، ويقوم بقتل الحيوانات وخاصة «القطط» وتعذيبهم وتارة يقرر «سلق القطط» حتى يتناولها، ووثق أفعاله التي لا يمكن وصفها ألا بأنها أفعال تصدر من شخص «مختل عقليًا» على حد وصف الناس له.

ونشر سفاح القطط ويدعى أبو نوح على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقاطع فيديو يوثق جانب من جرائم ارتكبها ضد الإنسانية، معلقًا: "جارتي الأرملة بتخبط عليا عايزة أكل عشان معندهاش أکل ومعهاش فلوس.. قولتلها مش عندي ومعايا عشرين جنيه بس في جيبي.. قالتلي ماشی.. ومشيت بس حسيت بالذنب بعدها.. قعدت افكر أراضيها بأيه لحد ما جاتلي فكرة أني أسلق القطط بتوعي واديهوملها تتغدى بيهم.. أبو نوح أعماله الإنسانية كترت.. بس يلا أهم حاجة فعل الخير».

كما شارك أبو نوح "سفاح القطط"، مقطع فيديو أخر معلقا عليه "صباح الفل.. الآن بدبح قطتي عشان أحضر واجبة الغداء.. ".

علاوة على ذلك، يقدم صاحب الحساب الذي ينشر مقاطع فيديو عن طرق تعذيب القطط وذبحها وسلقها وتناولها، إلا أنه يقدم نصائح للمجرمين ليكشف لهم آليات مختلفة تمنع كشفهم وسقوطهم في قبضة الأمن.

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