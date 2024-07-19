استمرار الموجة شديدة الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 24 يوليو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اليوم الجمعة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.