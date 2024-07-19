"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حولا وكفرحمام وكفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن بلدة حولا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي. واستهدق قصف مدفعي آخر أطراف كفرشوبا وكفرحمام وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الاول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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