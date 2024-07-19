وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة ،متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ 16 تموز 2024، حيث تم تسجيل 1953 اصابات، منها 481 حالة وفاة.

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