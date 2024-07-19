خلل تقني بأحد خوادم شركة كراود سترايك يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم

أعلنت شركة كراود سترايك عن حصول خلل تقني بأحد خوادم مما أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية.
وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".
في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مطار برلين، قوله: "هناك تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".
من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، "أننا نواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".
وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".
هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".
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