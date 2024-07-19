شينخوا: الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لمراقبة الأرض

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن الصين أرسلت قمراً اصطناعياً جديداً لمراقبة الأرض إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.
وأوضحت أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-11 05" في الساعة 11:03 صباحا (بتوقيت بكين)، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي" ودخل المدار المخطط له بنجاح.
وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي سيستخدم في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مسوحات الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة في حالات الكوارث.
ولفتت إلى أن عملية الإطلاق هذه تعتبر المهمة رقم 528 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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