التجارة الصينية: فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات حمض البروبيونيك الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن "الصين ستفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات حمض البروبيونيك الواردة من الولايات المتحدة".
وأوضحت الوزارة، أنه "اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيتم فرض رسوم بنسبة 43.5 في المئة على جميع الشركات الأمبركية ذات الصلة لمدة خمس سنوات".
ولفتت الوزارة، في حكم نهائي استناداً إلى تحقيق لمكافحة الإغراق تم إطلاقه في تموز 2023، إلى أن "الصناعة المحلية في الصين عانت من أضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات".
تجدر الإشارة إلى أن حمض البروبيونيك يستخدم، بشكل أساسي، في إنتاج المواد الحافظة ومبيدات الأعشاب، ويستخدم على نطاق واسع في الأغذية والأعلاف والمبيدات الحشرية ومجالات أخرى.
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