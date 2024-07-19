الدفاع الروسية: إسقاط 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود والقرم والبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مع تصعيد متزايد مع الغرب بسبب الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والصواريخ.

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