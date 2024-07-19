مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين .. الحوثيون يستهدفون تل أبيب جوياً

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مليشيات الحوثي، الجمعة، استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بحسب السلطات الإسرائيلية، في إطار عملياتهم التي يقولون إنها «تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة».

وشهدت تل أبيب ليلًا انفجارا تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أكّد لوكالة فرانس برس صباح الجمعة زكي هيلر المتحدّث باسم خدمة "نجمة داود" وهي جهاز الإسعاف الإسرائيلي الموازي للصليب الأحمر.

سبعة مصابين

وكانت الشرطة الإسرائيليّة تحدّثت في حصيلة سابقة عن وجود سبعة مصابين بجروح طفيفة جرّاء هذا الهجوم، لكنّ الأمر يتعلّق خصوصا بأشخاص كانوا في حالة صدمة، بحسب ما أكّد هيلر.

من جهته، قال المتحدّث باسم الشرطة دين إلسدون إنّه عُثِر على جثّة عليها آثار جروح ناجمة عن شظايا داخل المبنى الذي أصيب جرّاء الانفجار، عند زاوية شارع بن يهودا وشارع شالوم عليشم، ليس بعيدا عن مبنى مُلحق بالسفارة الأمريكيّة في إسرائيل.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 3,15 صباحا (00,15 توقيت غرينتش)، وفقا لخدمات الطوارئ.

وقال بيريتس عمار، قائد شرطة تل أبيب في مكان الواقعة، "يتعلّق الأمر ربّما بانفجار جوّي (...) لقد كنّا محظوظين جدا"، مضيفا أنّ "التحقيق جارٍ".

ووفق أحد سكّان وسط تلّ أبيب لوكالة فرانس برس فإنّه استيقظ على دويّ انفجار قوي، مضيفا "كلّ شيء اهتزّ".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ "صافرات (الإنذار) لم تنطلق"، قائلًا "يَجري التحقيق في الواقعة بشكل دقيق". وأضاف البيان أنّ "القوّات الجوّية زادت دوريّاتها الجوّية من أجل حماية المجال الجوّي الإسرائيلي".

خطأ بشري

قبل أن يقول الجيش الإسرائيلي في بيان ثان إن "خطأ بشريا أدى إلى عدم اعتراض المسيرة المتسببة في انفجار تل أبيب".

وأوضح أن المسيرة المُتسببة في انفجار تل أبيب حلقت على ارتفاع منخفض لساعات ووصلت من اتجاه البحر.