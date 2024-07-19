ألقى بجسده على عائلته ليحميهم وتلقى الرصاصة .. ترامب : 6.3 مليون دولار لأسرة القتيل والمصابين في محاولة الإغتيال

الشارقة - اميمة ياسر - كوري كومبيراتوري، إطفائي أمريكي سابق قتل برصاصة استهدفت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت الماضي.

ورغم ذلك كان "كوري" حاضرا بقوة في الخطاب الذي ألقاه ترامب في ختام مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أعلن فيه قبوله الترشح باسم الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترامب أشاد بالإطفائي السابق ووصفه بأنه دفع حياته ثمنا لإنقاذ "عائلته ومن يحبهم".

وكان كومبيراتوري يقف خلف ترامب عندما أخطأت الرصاصة التي أطلقها الشاب توماس ماثيو كروكس الرئيس الأمريكي السابق لتجرحه في أذنه وتمضي في طريقها لتقتل كومبيراتوري الذي ألقى بجسده على عائلته ليحميهم.

وقال ترامب في كلمته إنه تم جمع تبرعات قيمتها 6.3 مليون دولار لأسرة القتيل والمصابين في محاولة اغتياله، كما أعلن تبرعه شخصيا بمبلغ مليون دولار لصالح أسرة كومبيراتوري.

وترك ترامب منصة إلقاء الخطاب ليعانق دمية ترتدي زي رجال الإطفاء كانت موضوعة على المنصة تخليدا لذكرى كومبيراتوري.