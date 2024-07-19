بالتنسيق مع عبدالفتاح البرهان .. الإمارات تعلن عن رغبتها في وقف الحرب الدائرة في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

ومن خلال المكالمة الهاتفية أوضح الشيخ محمد بن زايد رغبتهم في المساعدة علي وقف الحرب الدائرة في السودان.

حيث أبلغه رئيس مجلس السيادة القائد العام أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين ، ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم ، وعلى الإمارات التوقف عن ذلك .