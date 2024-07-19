استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من منزل تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على طول الخليج 365 الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال تدمير مربعات سكنية كاملة في وسط وغرب مدينة رفح.

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